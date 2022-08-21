Ильшат Гафуров продолжает оставаться сопредседателем регионального отделения ОНФ в Татарстане

Фото: Максим Платонов

Как стало известно «Реальному времени», арестованный еще в декабре прошлого года экс-ректор КФУ Ильшат Гафуров продолжает оставаться в числе сопредседателей регионального отделения Общероссийского народного фронта по Татарстану.

Вместе с этим его активно продолжают исключать из различных региональных организаций. Двумя последними стали комиссия по увековечиванию памяти деятелей Татарстана и координационный совет по делам соотечественников при президенте республики.

Фото: скриншот сайта ОНФ по Татарстану

Сам Гафуров продолжает оставаться под арестом, в июле этого года меру пресечения продлили до 25 октября. Казанский федеральный университет также давно расторг с ним трудовой договор, исполняющим обязанности ректора до вчерашнего дня был Дмитрий Таюрский.

Вчера премьер-министр России Михаил Мишустин назначил новым ректором КФУ сенатора России и бывшего главу Миндортранса Татарстана Ленара Сафина.

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Артем Гафаров