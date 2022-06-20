Гафурова и Каримова исключили из состава комиссии по увековечиванию памяти деятелей Татарстана

Экс-ректора КФУ Ильшата Гафурова и экс-главу Минпромторга Татарстана Альберта Каримова исключили из состава Межведомственной комиссии по вопросам увековечения памяти выдающихся деятелей Татарстана, внесших значительный вклад в развитие республики, и о массовом трудовом героизме и самоотверженности работников промышленных предприятий, внесших значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов. Постановление опубликовано на интернет-портале правовой информации.

Также из состава комиссии вывели: Героя Социалистического Труда, ученого-конструктора Ильдуса Мостюкова, экс-председателя комитета Республиканской общественной организации ветеранов (инвалидов) «Союз ветеранов Республики Татарстан», председателя Координационного совета организации ветеранов РТ Ахата Юлашева.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Тем же документом в состав комиссии вошли: председатель комитета Республиканской общественной организации ветеранов (инвалидов) «Союз ветеранов Республики Татарстан» Александр Бородин, заместитель министра промышленности и торговли Татарстана Родион Карпов, главный советник ректора КФУ Рияз Минзарипов, председатель общественной благотворительной организации героев Советского Союза, героев Социалистического Труда, героев России Газинур Хайруллин.

В конце мая кандидатуру Каримова исключили из списка кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров АО «Татнефтехиминвест-холдинг» на 2022—2023 годы. В марте Гафурова вывели из состава комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Татарстане.



Татьяна Леухина