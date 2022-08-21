Главное о коронавирусе на 21 августа: рост заболеваемости в Татарстане, новые тяжелые мутации COVID-19
Август в Татарстане побил рекорды июля по заболеваемости COVID-19
За последние сутки в Татарстане выявлено 125 случаев заражения коронавирусом. На 21 августа общее количество инфицированных в республике достигло 155 534. Выздоровели за весь период 150 611 человек, за минувшие сутки — ни одного. Всего скончались 1 998 татарстанцев, за последние сутки — ноль. Госпитализировали еще 74 человека.
- «К счастью, очень тяжелых детей с ковидом было не так много за весь период», — рассказала заместитель главврача ДРКБ по медицине Лилия Басанова. По ее словам, в первую волну спасали в основном родителей — они зачастую болели тяжелее, чем дети. Но и очень тяжелые маленькие пациенты были — в основном те, у которых были и сопутствующие заболевания (дети с глубокой неврологией, врожденными пороками, с бронхолегочной дисплазией, с болезнью Дауна…), добавила Лилия Басанова.
- В Татарстане вдвое выросло количество заболевших от COVID-19. Август побил рекорды июля по заболеваемости, сообщила руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина. При этом медучреждения с нагрузкой больных справляются, необходимости в добавочных койках нет, заверила она.
В России провели более 304,5 миллиона тестов на коронавирус
За последние сутки в России выявили 39 669 новых случаев коронавируса, выздоровели 22 236 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 19 117 343 человек, а выздоровевших — до 18 284 586. За сутки болезнь унесла жизни 64 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 383 560 человек.
- Штамм «дельтакрон» показывает, что потенциал изменчивости вируса COVID-19 очень большой. Не исключено, что в будущем может появиться более тяжелая мутация коронавируса, предупредил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. При этом он напомнил, что «дельтакрон» не опасен.
- При коронавирусе уровень летальности выше, чем при гриппе. Большая часть смертельных исходов приходится на пожилых граждан, сообщила «РИА Новости» заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
- Российская вакцина «Спутник V» эффективнее западных вакцин против омикрон-штамма коронавируса, утверждает директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, вируснейтрализация Pfizer и Moderna снижается в 30—35 раз, у «Спутника V» — в 10 раз.
- В России за последние сутки сделали 192 тысячи тестов на коронавирус. Всего на утро 21 августа в стране проведено свыше 304,5 млн лабораторных исследований на наличие COVID-19.
- Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург сообщил о создании вакцины против коронавируса с новым антигенным составом. Пока ожидаются действия со стороны Министерства здравоохранения России, которые позволят заменить один антигенный состав «Спутника V» на другой.
В мире выявили более 595,6 млн случаев СOVID-19
В мире коронавирусом нового типа на 09.20 (мск) заразились 595 677 098 человек, 6 452 769 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (93 634 408). На второй строчке — Индия (44 339 429), на третьей — Франция (34 535 255), на четвертой — Бразилия (34 264 237), на пятой — Германия (31 808 179).
Больше всего смертей зафиксировано в США (1 041 141). За ними следуют Бразилия (682 358), Индия (527 332), Россия (375 725, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (328 871).
- Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 595,6 миллиона, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. За 28 дней зарегистрировано более 26 миллионов новых случаев СOVID-19.
- В Турции с начала пандемии выявлено 16 671 848 случаев заражения коронавирусом. Умерли от инфекции более 100 тысяч человек, согласно сводке Университета Джонса Хопкинса.
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