Главное о коронавирусе на 21 августа: рост заболеваемости в Татарстане, новые тяжелые мутации COVID-19

Фото: Максим Платонов

Август в Татарстане побил рекорды июля по заболеваемости COVID-19

За последние сутки в Татарстане выявлено 125 случаев заражения коронавирусом. На 21 августа общее количество инфицированных в республике достигло 155 534. Выздоровели за весь период 150 611 человек, за минувшие сутки — ни одного. Всего скончались 1 998 татарстанцев, за последние сутки — ноль. Госпитализировали еще 74 человека.

«К счастью, очень тяжелых детей с ковидом было не так много за весь период», — рассказала заместитель главврача ДРКБ по медицине Лилия Басанова. По ее словам, в первую волну спасали в основном родителей — они зачастую болели тяжелее, чем дети. Но и очень тяжелые маленькие пациенты были — в основном те, у которых были и сопутствующие заболевания (дети с глубокой неврологией, врожденными пороками, с бронхолегочной дисплазией, с болезнью Дауна…), добавила Лилия Басанова.



Фото: Максим Платонов

В Татарстане вдвое выросло количество заболевших от COVID-19. Август побил рекорды июля по заболеваемости, сообщила руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина. При этом медучреждения с нагрузкой больных справляются, необходимости в добавочных койках нет, заверила она.

В России провели более 304,5 миллиона тестов на коронавирус

За последние сутки в России выявили 39 669 новых случаев коронавируса, выздоровели 22 236 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 19 117 343 человек, а выздоровевших — до 18 284 586. За сутки болезнь унесла жизни 64 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 383 560 человек.

Штамм «дельтакрон» показывает, что потенциал изменчивости вируса COVID-19 очень большой. Не исключено, что в будущем может появиться более тяжелая мутация коронавируса, предупредил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. При этом он напомнил, что «дельтакрон» не опасен.

При коронавирусе уровень летальности выше, чем при гриппе. Большая часть смертельных исходов приходится на пожилых граждан, сообщила «РИА Новости» заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Наталья Пшеничная. Скриншот видео youtube.com

Российская вакцина «Спутник V» эффективнее западных вакцин против омикрон-штамма коронавируса, утверждает директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, вируснейтрализация Pfizer и Moderna снижается в 30—35 раз, у «Спутника V» — в 10 раз.

В России за последние сутки сделали 192 тысячи тестов на коронавирус. Всего на утро 21 августа в стране проведено свыше 304,5 млн лабораторных исследований на наличие COVID-19.

Фото: Максим Платонов

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург сообщил о создании вакцины против коронавируса с новым антигенным составом. Пока ожидаются действия со стороны Министерства здравоохранения России, которые позволят заменить один антигенный состав «Спутника V» на другой.

В мире выявили более 595,6 млн случаев СOVID-19

В мире коронавирусом нового типа на 09.20 (мск) заразились 595 677 098 человек, 6 452 769 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (93 634 408). На второй строчке — Индия (44 339 429), на третьей — Франция (34 535 255), на четвертой — Бразилия (34 264 237), на пятой — Германия (31 808 179).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 041 141). За ними следуют Бразилия (682 358), Индия (527 332), Россия (375 725, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (328 871).

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 595,6 миллиона, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. За 28 дней зарегистрировано более 26 миллионов новых случаев СOVID-19.

Фото: Максим Платонов

В Турции с начала пандемии выявлено 16 671 848 случаев заражения коронавирусом. Умерли от инфекции более 100 тысяч человек, согласно сводке Университета Джонса Хопкинса.

Татьяна Демина