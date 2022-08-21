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За сутки в Татарстане выявили 125 случаев заражения COVID-19

11:19, 21.08.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
За сутки в Татарстане выявили 125 случаев заражения COVID-19
Фото: Максим Платонов

Заболеваемость коронавирусом в Татарстане продолжает расти. По данным оперштаба по борьбе с заболеванием, за минувшие сутки в республике выявили 125 новых случаев заражения COVID-19.

Общее количество зараженных в Татарстане на 21 августа составило 155 534 человека. На больничной койке оказались еще 74 жителя республики, выздоровевших не зарегистрировано.

Фото: realnoevremya.ru

Нулевое значение указано и в показателе смертности. Всего в Татарстане от коронавируса скончались 1 998 человек.

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 21 августа читайте в подборке интернет-газеты.

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Артем Гафаров
ОбществоМедицина Татарстан

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