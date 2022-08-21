Участники спецоперации поздравили с днем рождения ветерана ВОВ — он живет в освобожденном Волчанске

Фото: кадр из видео Минобороны РФ

Российские военнослужащие, которые принимают участие в спецоперации на Украине, поздравили с 93-летием ветерана Великой Отечественной войны Владимира Чмаля. Сейчас он проживает в освобожденном Волчанске Харьковской области. Ветерану подарили цветы, продуктовые наборы и бытовую химию.

Владимир Васильевич 30 лет жизни отдал службе в советской армии, был командиром танкового батальона. В годы войны ветеран был подростком и работал в колхозе. Военные пожелали ему здоровья, долгих лет жизни, вручили цветы и подарки.

Накануне в Министерстве обороны России заявили, что преступный режим Зеленского привел к тому, что на территории Украины против военных начали применять боевые отравляющие вещества. В ведомстве рассказали, что несколько российских военных, которые выполняли задание в Запорожской области, попали в больницу с признаками отравления.

Узнать обо всех важных событиях вокруг специальной военной операции России на Украине можно в специальном сюжете «Реального времени».

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Артем Гафаров