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Минобороны: против российских военных применили отравляющее вещество

16:47, 20.08.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Минобороны: против российских военных применили отравляющее вещество
Фото: mil.ru

Режим Зеленского санкционировал применение отравляющих веществ против российских военнослужащих. Ряд военных, которые выполняли задачи в Запорожской области, доставили в госпиталь с признаками отравления, заявили в Минобороны России.

— В результате проведенного обследования в организме военнослужащих было обнаружено отравляющее вещество — ботулотоксин типа «В», — говорится в сообщении военного ведомства.

Специалисты Главного научного-исследовательского испытательного института военной медицины Минобороны России (Санкт-Петербург) провели дополнительный анализ, который однозначно подтвердил наличие органического яда искусственного происхождения — ботулотоксина типа «В».

На этой неделе Россия распространила в Совете Безопасности ООН письмо о провокациях Киева в отношении Запорожской АЭС (ЗАЭС). Минобороны России утверждает, что украинская сторона пытается разыграть карту, вызвав небольшой инцидент на АЭС, чтобы обвинить в этом Россию.

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Татьяна Леухина
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