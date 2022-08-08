Россия временно выведет свои объекты из-под инспекции по договору о СНВ

Россия сообщила США, что временно выводит из-под инспекционной деятельности по договору о СНВ свои объекты, подлежащие инспекциям по данному договору. Заявление опубликовано на сайте МИДа РФ.

Вашингтон проинформирован об этом по дипломатическим каналам. Цель России — обеспечить функционирование всех механизмов ДСНВ в строгом соответствии с принципами паритета и равноправия сторон.

В российском дипломатическом ведомстве уточнили, что подобные действия предусмотрены пунктом 5 Раздела I Главы пятой Протокола к Договору о СНВ». «Они могут предприниматься в исключительных случаях и для целей, не противоречащих Договору», — отмечается в сообщений.

— Российская Федерация вынуждена прибегнуть сейчас к этой мере вследствие упорного стремления Вашингтона явочным порядком добиться перезапуска инспекционной деятельности на условиях, которые не учитывают существующие реалии, создают для США односторонние преимущества и фактически лишают Российскую Федерацию права на осуществление инспекций на американской территории, — пояснили в МИДе.

На прошлой неделе в Белом Доме заявили о готовности вместе с Россией работать над созданием новой системы контроля ядерного вооружения. Вашингтон ждет, что Москва продемонстрирует готовность возобновить работу по СНВ-3. Действие этого договора, единственного российско-американского режима контроля над ядерным оружием, истекает в 2026 году.



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Татьяна Леухина