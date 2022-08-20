В Нижнекамске планируют благоустроить променад между улицей Баки Урманче и проспектом Строителей

В Нижнекамске в следующем году планируют обустроить променад на территории между улицей Баки Урманче и проспектом Строителей. Об этом стало известно в ходе встречи заместителя руководителя исполкома Нижнекамска Айназа Ярмиева и архитектора Равиля Сафиуллина.

Это станет возможным при включении города в федеральную программу «Комфортная городская среда».

Фото: e-nkama.ru

За зимний период планируется спроектировать променад, разграничить в нем пешеходную зону, отдалить парковочные места, выявить наиболее комфортные решения для жителей района.



В следующем году, если город войдет в программу, в этой зоне планируется начать благоустройство, власти определят еще восемь потенциальных мест пешеходных прогулочных зон, сообщается на сайте администрации НМР.



В Нижнекамске на этой неделе начали демонтировать недостроенное здание на проспекте Шинников. На его месте построят 14-этажный дом. Прилегающую территорию благоустроят.



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Татьяна Леухина