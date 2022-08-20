В Нижнекамске сносят недострой на проспекте Шинников

В Нижнекамске начали демонтировать недостроенное здание на проспекте Шинников. Об этом сообщается в telegram-канале города.



На его месте построят 14-этажный дом. Прилегающую территорию благоустроят. Также при строительстве дома предусмотрят отдельный паркинг на 100 машинных мест и гостевые парковки на 200 машино-мест на плоскостных сооружениях.

Фото: t.me/moynizhnekamsk

Возводить здание по проспекту Шинников начали еще в советское время, но строительство почти сразу же прекратилось.



На этой неделе стало известно, что оператор и девелопер KravtGroup откроет в 2023 году в Нижнекамске бизнес-отель Kravt Hotel Nizhnekamsk Port. Инвестиции в проект превысят 200 млн рублей.



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Татьяна Леухина