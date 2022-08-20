Средний балл абитуриентов КФУ, попавших на бюджет, составил 80,67 балла

Средний балл ЕГЭ абитуриентов КФУ, зачисленных на бюджетные места, составляет 80,67 балла. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Традиционно наибольшее количество заявлений абитуриенты подавали в институты международных отношений и управления, экономики и финансов. Также у абитуриентов был популярен институт вычислительной математики и информационных технологий, пишет «Интерфакс».

Фото: kpfu.ru

Исследование, проведенное в начале июня, показало, что выпускники казанских школ чаще выбирают IT и медицину для обучения в университетах и колледжах. Еще 10% абитуриентов вузов собирались обучаться на экономиста. Профессии инженера или психолога выбрали по 6% опрошенных.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина