Исследование: выпускники казанских школ чаше выбирают IT и медицину в университетах и колледжах

Выпускники казанских школ чаше выбирают IT и медицину для обучения в университетах и колледжах. Такими данными с «Реальном временем» поделились аналитики SuperJob. Опрос проводился с 21 марта по 31 мая этого года.

Исследователи отмечают, что сейчас все больше школьников предпочитают уходить после 9 класса и поступать в колледжи и техникумы. О таких планах детей заявляет каждый четвертый родитель. Абитуриенты и вузов, и колледжей чаще всего выбирают IT-профессии и медицинские специальности, отмечается в исследовании.

Чаще всего выбирают IT и медицину

О продолжении обучения в старших классах и поступлении в университет говорят 48% родителей в Казани. Чуть больше четверти (26%) сообщили, что их дети собираются поступать в училища или колледжи. Примерно 3% рассказали, что после школы их ребенок не будет продолжать учебу, а сразу пойдет на работу. Еще 20% пока не определились.

— Поступая в среднее профессиональное учебное заведение, выпускники, по словам родителей, чаще всего выбирают профессию программиста (26%), медсестры (15%), дизайнера (12%) или педагога (10%), — говорится в исследовании.

Фото: Олег Тихонов

Выучиться на строителя или сотрудника МВД собираются примерно по 9% опрошенных, еще 6% — на юриста и автомеханика. Около 4% родителей рассказали, что их дети в колледже собираются осваивать профессию бухгалтера.

Среди абитуриентов вузов также лидирует профессия программиста (33%). На втором месте идет медицина (15%). Еще 10% абитуриентов собираются обучаться на экономиста. В качестве инженера или психолога профессию выбрали по 6% опрошенных.

Химию и биологию на ЕГЭ выбирают меньше, а IT набирает обороты

Вместе с этим данные о количестве участников ОГЭ и ЕГЭ говорят, что химию и биологию для сдачи выбирают меньше выпускников, чем в предыдущие годы.

В 2019 году на ОГЭ по биологии записались 7 388 человек, а в этом году их количество сократилось до 6 386. Последние 4 года наблюдается снижение количества сдающих и ЕГЭ по этому предмету — на 756 человек.

Еще большие темпы снижения популярности на ОГЭ показывает химия. В этом году количество участников экзамена по этому предмету сократилось на треть. В этом году ее будут сдавать 3 530 человек против 5 301 в 2019-м.

Фото: Максим Платонов

Совершенно другую картину можно наблюдать с ОГЭ и ЕГЭ по информатике. Так, на основной государственный экзамен, по сравнению с 2019 годом, записались на тысячу человек больше. В 2019 году этот предмет сдавали 19 368 человек, а в этом году их количество увеличилось до 20 416.

Количество сдающих увеличилось и на экзамене после 11-го класса. Так, в 2019 году информатику сдавали 1 750 человек, в 2020-м — 1 948, в 2021-м — 2 307. В этом году участниками ЕГЭ по информатике станут 2 814 человек.



Артем Гафаров