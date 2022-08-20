«АвтоВАЗ» сообщил о возобновлении выплат за вакцинацию от COVID-19

Фото: wikipedia.org / Vyacheslav Bukharov

Президент АО «АвтоВАЗ» Максим Соколов подписал приказ о выплатах сотрудникам, прошедшим очередную или первую вакцинацию против коронавируса с 24 июля по 31 декабря 2022 года. Об этом сообщается на официальной странице профсоюза завода в соцсетях.

Размер выплаты составит 1,5 тысячи рублей. Работники, сделавшие прививку до 24 июля и работающие на предприятии в период вакцинации, также получат 1,5 тыс. рублей. Для этого необходимо предоставить соответствующий сертификат.



В конце июля сообщалось, что сотрудники автосборочного комплекса АвтоВАЗа с 15 августа по 28 августа перейдут на пятидневный режим работы, а с 29 августа по 27 ноября — на шестидневный.



На КАМАЗе с 1 августа ввели масочный режим в офисах предприятия и местах скопления людей на производствах. Решение вернуть масочный режим принято в связи с ростом заболеваемости COVID-19 в Татарстане и в целом по России.



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Татьяна Леухина