Шойгу заявил, что решение о спецоперации приняли из-за неприемлемых угроз безопасности России

Решение о проведении специальной военной операции приняли из-за неприемлемых угроз безопасности России, созданных властями Украины. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на пленарном заседании Первого Международного антифашистского конгресса.

— На протяжении восьми лет киевский режим совершал вопиющие преступления в отношении граждан ДНР и ЛНР. Погибли тысячи ни в чем не повинных людей, включая детей. Одновременно началось военное освоение украинской территории Североатлантическим альянсом. Киев взял курс на вступление в НАТО. Все это создало неприемлемые угрозы безопасности России, — приводит ТАСС его слова.

На этом фоне в феврале президент России Владимир Путин принял решение о проведении специальной военной операции. Цель СВО — «защита жителей Донбасса от геноцида со стороны киевского режима».

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Татьяна Леухина