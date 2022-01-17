В Татарстане застраховали от болезней и смерти почти 6 тысяч госслужащих на 3,5 млн рублей

Правительство Татарстана застраховало жизни почти 6 тысяч государственных гражданских служащих во всех 18 министерствах, 5 комитетах, 9 ведомствах и 21 представительстве в России и за рубежом на сумму 3,5 млн рублей. Об этом сообщила директор казанского филиала страховой компании ВСК Татьяна Бугайченко.

Страховка действует до конца 2022 года. Она включает в себя риски от смерти, инвалидности, увечий или травм. Компания заключила контракт с властями республики впервые.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Страховка предполагает выплаты в размере 26,25 оклада в случае смерти госслужащего от увечья, травмы или заболевания, полученных во время работы. За приобретение первой группы инвалидности — 17,5 оклада, второй группы — 12,25, третьей — 10,5 оклада, передает «Коммерсантъ».

На прошлой неделе стало известно, что Фонд социального страхования Татарстана выплатил медикам, работающим с коронавирусными больными, более 6,5 млрд рублей.



Отделение — Нацбанк по РТ Волго-Вятского главного управления ЦБ РФ сообщило на прошлой неделе, что совокупный размер страховых премий в Татарстане с января по сентябрь 2021 года увеличился на 5,6%.



Татьяна Леухина