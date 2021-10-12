В Зеленодольске меру пресечения выберут подозреваемому в убийстве двух человек в бане

В Зеленодольске в убийстве двух человек в бане подозревают местного 46-летнего жителя. В скором времени следователи обратятся в суд об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.

В ночь на 5 октября во время тушения пожара в бане на территории одного из домохозяйств обнаружили обгоревшие тела ранее привлекавшихся к уголовной ответственности 35-летнего мужчины и 32-летней женщины. Установлено, что дверь бани была заблокирована снаружи металлическим прутом.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Потерпевшие проживали в бане. Следователи считают, что убийство совершено на почве личных неприязненных отношений.

«Дождавшись, когда потерпевшие, проживавшие в бане, расположенной на площадке строящегося дома, уснут, злоумышленник поджег строение и подперев дверь, скрылся. Потерпевшие, позвонили в экстренные службы и сообщили о пожаре, однако к тому моменту, как пожарным удалось проникнуть в помещение, они были мертвы», — говорится в сообщении ведомства.

Причастность к убийству мужчина не признал. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.



Ольга Шагиева