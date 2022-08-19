В Татарстанской таможне рассказали о рисках ввоза автомобилей из Казахстана

В Татарстан из Казахстана за семь месяцев этого года ввезли 237 автомобилей, тогда как за аналогичный период 2021-го — четыре. Об основных рисках, связанных с таможенными ограничениями, «Реальному времени» рассказал первый заместитель начальника Татарстанской таможни Геннадий Кальков.



Он отметил, что у Казахстана есть обязательства, которые были приняты при присоединении страны к ВТО.

Одно из них — применение в отношении некоторых категорий автомобилей «пониженных» ставок ввозных таможенных пошлин. Такие авто считаются условно выпущенными и имеют статус иностранных товаров. Казахстан взял на себя обязательства не допускать вывоз таких товаров на территорию других государств — членов ЕАЭС без доплаты разницы сумм ввозных таможенных пошлин. Так, гражданам России запрещено ввозить в страну автомобили без доплаты, выпущенные в Казахстане по «пониженным» ставкам. Доплатить нужно в Казахстане до фактического ввоза авто в Россию.

Фото: realnoevremya.ru

Второе — в Казахстане (а еще в Армении, Киргизии и Беларуси) в отношении автомобилей с электрическими двигателями, которые помещают под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления, предоставляется тарифная льгота — освобождение от уплаты ввозной таможенной пошлины. Передавать лицам РФ права владения, пользования, распоряжения такими авто не допускается. Гражданам России также запрещается ввозить в страну в качестве транспортных средств для личного пользования без уплаты таможенных платежей автомобили с электродвигателями, выпущенные в Казахстане с освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов.

Третий момент — в Казахстане фиксируются отдельные факты незаконной постановки временно везенного транспорта для личного пользования, зарегистрированного в иностранных государствах (не являющихся государствами — членами ЕАЭС), на регистрационный учет без проведения таможенного оформления для выпуска авто в свободное обращение. Такие ТС имеют статус иностранных товаров и находятся под таможенных контролем. Их передача иным лицам на праве владения, пользования или распоряжения не допускается.

Фото: realnoevremya.ru

В июле правительство России изменило действующий порядок регистрации автомобилей, ввозимых из-за границы. Речь идет о временной отмене одного из обязательных требований к техническому оснащению машин — теперь их можно использовать без устройств вызова экстренных служб «ЭРА-ГЛОНАСС».



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Маргарита Головатенко