Правительство упростило регистрацию зарубежных автомобилей

Правительство России изменило действующий порядок регистрации автомобилей, ввозимых из-за границы. Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Речь идет о временной отмене одного из обязательных требований к техническому оснащению машин — теперь их можно использовать без устройств вызова экстренных служб «ЭРА-ГЛОНАСС».

Стоит отметить, что обустройство ввозимых машин комплектом такого оборудования было обязательным условием для ввоза и постановки автомобиля на учет в ГИБДД. Однако из-за санкций у российских производителей систем вызова экстренных служб возникли перебои с комплектующими.

Упрощенный порядок регистрации будет действовать до 1 февраля 2023 года. За время отсрочки компании — производители систем смогут перенастроить логистические цепочки.

Фото: realnoevremya.ru

14 июля Минпромторг объявил о возобновлении программ поддержки спроса на автомобили — ведущие российские банки и лизинговые организации готовы обеспечить запуск программ во второй половине июля 2022 года.



В министерстве ожидают реализации почти 80 тысяч автомобилей за счет льготных лизинга и автокредитования. Теперь скидка на аванс по кредиту выросла вдвое — от 20% от стоимости автомобиля, а максимальная цена приобретаемой машины — с 1,5 млн рублей до 2 млн рублей.

По словам главы ведомства Дениса Мантурова, с господдержкой можно будет купить электромобиль с повышенной скидкой в 35% (но не более 925 тысяч рублей). Остальные автомобили в программах теперь тоже только традиционно отечественные.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин