В Роспотребнадзоре заявили, что российские вакцины эффективны при «дельтакроне»

Российские тест-системы могут выявлять вариант «дельтакрон», а вакцины предотвращают тяжелое течение заболевания при инфицировании этим штаммом. Об этом заявил руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семенов.

Он пояснил, что вариант коронавируса «дельтакрон» появился из-за того, что один человек заразился сразу двумя вариантами — «дельтой» и «омикроном».

Фото: realnoevremya.ru

О появлении гибридных вариантов, к которым относится и «дельтакрон», было известно давно. Для вируса гриппа это вообще типичная ситуация, описаны такие явления и для гепатита С, приводит «РИА Новости» его слова.

На прошлой неделе в Роспотребнадзоре сообщили, что в России обнаружили шесть случаев заболевания новым штаммом коронавируса «дельтакрон» — один случай подтвержден в Москве, остальные пять — в Санкт-Петербурге. Все пациенты с «дельтакроном» перенесли болезнь в легкой форме, никому из них не потребовалась госпитализация.

Американский ученый-генетик Дмитрий Прусс ранее сообщил, что в России обнаружили новый штамм коронавируса «российский дельтакрон» — гибрид «омикрона» и «дельты». Опасность нового штамма еще предстоит изучить.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина