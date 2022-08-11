В России подтвердили шесть случаев заболевания «дельтакроном»

В России обнаружили шесть случаев заболевания новым штаммом коронавируса «дельтакрон» — один случай подтвержден в Москве, остальные пять — в Санкт-Петербурге. Такие данные приводит пресс-служба Роспотребнадзора.



— По состоянию на 10.08.22 в базу VGARus загружено шесть геномных последовательностей, отнесенных к указанному варианту COVID-19. Сиквенсы датированы июлем и началом августа, — сказано в сообщении.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что сейчас нет оснований считать гибридный вариант более опасным и приводящим к более тяжелому течению болезни. В частности, все пациенты с «дельтакроном» в России перенесли болезнь в легкой форме, никому из них не потребовалась госпитализация.

Фото: realnoevremya.ru

В марте этого года иммунолог Николай Крючков заявил, что осенью или зимой в Россию придет новая большая волна коронавируса. Он отметил, что в этот раз распространяться будет, скорее всего, подвид «омикрона» BA.2 и в меньшей степени «дельтакрон». При этом «дельтакрон» получил активное распространение в Европе, указал тогда он.

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Маргарита Головатенко