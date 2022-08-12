Ученые обнаружили в России новый штамм коронавируса

В России обнаружили новый штамм коронавируса «российский дельтакрон» — гибрид «омикрона» и «дельты». Об этом сообщил американский ученый-генетик Дмитрий Прусс.

Он отметил, что вирусы, сочетающие в себе фрагменты геномов «омикрона» и «дельты» — это большая редкость, потому что «дельта» практически исчезла. Опасность нового штамма еще предстоит изучить.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Этот вариант пока не выявили ни в одной стране. Распространенность нового штамма пока невелика, пишет РБК.

На этой неделе в Роспотребнадзоре сообщили, что в России обнаружили шесть случаев заболевания новым штаммом коронавируса «дельтакрон» — один случай подтвержден в Москве, остальные пять — в Санкт-Петербурге. Все пациенты с «дельтакроном» перенесли болезнь в легкой форме, никому из них не потребовалась госпитализация.

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Татьяна Леухина