Минпромторг: большая доля производства электронных компонентов в авто в России не освоена

В России большая доля производства электронных компонентов в авто не освоена, что затрудняет локализацию, следует из проекта стратегии развития автомобильной промышленности РФ до 2035 года, подготовленного Минпромторгом.



— В связи с уходом ряда иностранных производителей компонентов или приостановкой их производства в Российской Федерации в 2022 году уровень локализации автотранспортных средств дополнительно снизился, — говорится в проекте.

После прекращения взаимодействия российских предприятий с иностранными инжиниринговыми компаниями, реализация научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) может быть сопряжена с большими затратами и более длительными сроками разработки.

Минпромторг предложил продлить действие специнвестконтрактов (СПИК) в российском автопроме до 2034 года в связи с тем, что заключившие СПИК 1.0 автопредприятия не могут исполнить взятые на себя обязательства в полной мере в связи с недружественными действиями ряда иностранных государств.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко