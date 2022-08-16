Минпромторг предложил продлить действие СПИКов в автопроме до 2034 года

Минпромторг предложил продлить действие специнвестконтрактов (СПИК) в российском автопроме до 2034 года, проект поправок к закону о промышленной политике опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.



В пояснительной записке сказано, что заключившие СПИК 1.0 автопредприятия не могут исполнить взятые на себя обязательства в полной мере в связи с недружественными действиями ряда иностранных государств:

— <…> предприятия автомобильной промышленности, заключившие СПИК 1.0, столкнулись с условиями, не позволяющими в полной мере исполнить обязательства по освоению критических технологических операций и достижению соответствующего уровня локализации продукции, исчисляемого в баллах, к окончанию срока действия СПИК с учетом возможности продления срока его реализации на 12 лет.

Действие СПИКов в автопроме предлагают продлить до 31 декабря 2033 года.

В июле Минпромторг России поддержал заявку Aurus в конкурсе на заключение специального инвестиционного контракта (СПИК) по выпуску гибридных автомобилей



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Маргарита Головатенко