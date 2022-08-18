В России на месте Starbucks планируют открыть около 100 кофеен Stars Coffee в ближайшие два месяца

Фото: wikimedia.org / New russian

В России планируют открыть около 100 кофеен Stars Coffee на месте ушедших с российского рынка Starbucks, сообщил ТАСС президент холдинговой компании «Синдика» Олег Эскиндаров.



По его словам, настоящая цель — открыть «максимальное количество всех кофеен, которыми занимался Starbucks». Задачу планируют осуществить за два месяца. Всего было 130 объектов.

Эскиндаров добавил, что сеть кофеен могут расширить, открыв точки в новых городах, в которых Starbucks не присутствовал. Открытия кофеен сети можно ожидать в новых местах при условии, если прогнозы по финансовой отдаче оправдаются.

В конце июля рэпер Тимур Юнусов (Тимати) заявил о полном приобретении всех активов Starbucks в России. Ранее СМИ сообщали, что бизнес кофеен Starbucks в России купят Тимати, ресторатор Антон Пинский и «Синдика» сенатора от Кабардино-Балкарии Арсена Канокова.

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Маргарита Головатенко