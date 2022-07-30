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Тимати заявил о полном приобретении всех активов Starbucks в России

19:16, 30.07.2022
Тимати заявил о полном приобретении всех активов Starbucks в России
Фото: wikimedia.org / New russian

Рэпер Тимур Юнусов (Тимати) заявил о полном приобретении всех активов Starbucks в России, сообщает RT.

Открыть первые точки планируют в августе, сейчас команда работает над поиском нового названия.

В июле сообщалось, что бизнес кофеен Starbucks в России планируют купить Тимати, ресторатор Антон Пинский и холдинговая компания «Синдика» сенатора от Кабардино-Балкарии Арсена Канокова.

Источники на рынке коммерческой недвижимости рассказали, что Starbucks в России может сменить на VKCoffee. Однако это лишь один из обсуждаемых вариантов.

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Маргарита Головатенко
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