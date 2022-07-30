Тимати заявил о полном приобретении всех активов Starbucks в России
Рэпер Тимур Юнусов (Тимати) заявил о полном приобретении всех активов Starbucks в России, сообщает RT.
Открыть первые точки планируют в августе, сейчас команда работает над поиском нового названия.
В июле сообщалось, что бизнес кофеен Starbucks в России планируют купить Тимати, ресторатор Антон Пинский и холдинговая компания «Синдика» сенатора от Кабардино-Балкарии Арсена Канокова.
Источники на рынке коммерческой недвижимости рассказали, что Starbucks в России может сменить на VKCoffee. Однако это лишь один из обсуждаемых вариантов.
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