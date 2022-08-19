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Сегодня в Татарстане ожидается до +27 градусов и сильный ветер

06:30, 19.08.2022
Сегодня в Татарстане ожидается до +27 градусов и сильный ветер
Фото: tatarmeteo.ru

В пятницу, 19 августа, в Татарстане установится малооблачная погода. Дождей не ожидается, сообщает Гидрометцентр республики.

По прогнозу синоптиков, днем воздух прогреется до +22..+27 градусов. В Казани ожидается от +24 до +27°С, в Набережных Челнах — от +22 до +25°С.

Прогнозируется восточный умеренный ветер. Местами утром и днем его порывы могут усиливаться до 15 м/с.

Фото: Максим Платонов

Очень теплая сухая погода в Татарстане сохранится до конца недели. Синоптики рассказали, что среднесуточные температуры воздуха в республике на 3—4 градуса превышают среднемноголетние значения.

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Татьяна Демина
Общество Татарстан

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