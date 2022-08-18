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В пятницу в Татарстане ожидается сильный восточный ветер

12:11, 18.08.2022
В пятницу в Татарстане ожидается сильный восточный ветер
Фото: Максим Платонов

В пятницу, 19 августа, в Татарстане, в том числе и в Казани, ожидается ухудшение погоды — сильный ветер. Об этом предупреждает Гидрометцентр республики.

По прогнозу синоптиков, завтра утром и днем местами в Татарстане ожидается сильный восточный ветер. Порывы могут достигать до 15 м/с.

Фото: Максим Платонов (архив)

Сегодня в республике установится переменная облачность. Синоптики прогнозируют слабый восточный, северо-восточный ветер до умеренного. Осадков не ожидается. Воздух прогреется до +24—29 градусов.

Очень теплая сухая погода в Татарстане сохранится до конца недели. Синоптики рассказали, что среднесуточные температуры воздуха в республике на 3—4 градуса превышают среднемноголетние значения.

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Татьяна Демина
Общество Татарстан

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