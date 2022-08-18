Власти Казани изменили предписание по сносу аварийного дома на реконструкцию спустя четыре года

Фото: Максим Кокунин

Исполком Казани предписал заменить слово «снос» на «реконструкцию» в своем постановлении от 2018 года. В нем от собственников жилого дома по ул. Димитрова, 15 требовалось обеспечить снос аварийного здания в течение шести месяцев.

В сентябре 2018 года казанские власти, рассмотрев заявления собственников и нанимателей жилых помещений многоквартирного дома №15 по ул. Димитрова, признали объект аварийным и подлежащим сносу. Обеспечить снос требовалась в шестимесячный срок, то есть до 3 марта 2019-го.

Однако процесс затянулся — в 2022 году дом еще не был снесен. 25 мая в здании по адресу Димитрова, 15 произошел пожар. Никто не пострадал.

Фото: Максим Платонов

Согласно открытым данным, дом построен в 1958 году. Объект представляет из себя двухэтажное кирпичное здание.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина