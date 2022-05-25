В Кировском районе Казани произошел пожар

Фото: Максим Платонов

В Кировском районе Казани произошел пожар на улице Димитрова, об этом сообщает корреспондент «Реального времени».

Как уточнили нашему изданию в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану, пожар произошел в неэксплуатируемом одноэтажном здании по улице Димитрова, 15. Пострадавших в происшествии нет.

24 мая в селе Кузьминовка Лениногорского района Татарстана произошел пожар в частном доме по адресу улица Школьной, 20. В здании после пожара обнаружили тела мужчины 1970 года рождения и женщины 1974 года рождения.

Маргарита Головатенко