В селе Булдырь Чистопольского района ввели карантин из-за африканской чумы свиней
В Чистопольском районе Татарстана установили карантин в связи с неблагополучием по заболеванию домашних свиней и диких кабанов африканской чумой свиней и угрозой ее распространения. Соответствующий указ подписал президент республики Рустам Минниханов.
Эпизоотический очаг установили в пределах территории личного подсобного хозяйства по улице Ключевая, дом 7б, села Булдырь.
В угрожаемую зону попали села Булдырь, Четырчи, Бурнашево.
На прошлой неделе карантин из-за АЧС ввели в Верхнеуслонском и Спасском районах Татарстана, у фермеров этих районов изымут животных и продукты животноводства.
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