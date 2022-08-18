В селе Булдырь Чистопольского района ввели карантин из-за африканской чумы свиней

В Чистопольском районе Татарстана установили карантин в связи с неблагополучием по заболеванию домашних свиней и диких кабанов африканской чумой свиней и угрозой ее распространения. Соответствующий указ подписал президент республики Рустам Минниханов.

Эпизоотический очаг установили в пределах территории личного подсобного хозяйства по улице Ключевая, дом 7б, села Булдырь.

Фото: pxhere.com

В угрожаемую зону попали села Булдырь, Четырчи, Бурнашево.

На прошлой неделе карантин из-за АЧС ввели в Верхнеуслонском и Спасском районах Татарстана, у фермеров этих районов изымут животных и продукты животноводства.

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Татьяна Леухина