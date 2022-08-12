В Татарстане выявили три очага африканской чумы свиней — в них ввели карантин

Фото: Дмитрий Резнов (архив)

В отдельных районах Татарстана установили карантин в связи с их неблагополучием по заболеванию домашних свиней и диких кабанов африканской чумой свиней и угрозой ее распространения. Соответствующий указ подписал президент республики Рустам Минниханов.

Ограничительные мероприятия установили с 11 августа на территориях эпизоотических очагов, угрожаемых зон и зоны наблюдения.

Эпизоотические очаги установлены на территориях:

крестьянское (фермерское) хозяйство «Пашков Сергей Игоревич» в селе Кильдеево Кильдеевского сельского поселения в Верхнеуслонском районе;

часть территории охотничьего хозяйства «Куйбышевское» в Спасском районе;

территория личного подсобного хозяйства по улице Садовой, 20 в поселке Коминтерн в Бураковском сельском поселении Спасского района.

Угрожаемые зоны установлены в пределах территорий, прилегающих к эпизоотическим очагам, радиус которых составляет не менее 5 км от границ очагов, включая границы:

сел и деревень Верхнеуслонского района: Кильдеево, Уланово, Федяево, Харино, Коргуза;

сел, деревень и поселков в Спасском районе: Красная Слобода, Щербеть, Бугровка, Бураково, Кожаевка, Коминтерн, Вожи, Измери;

зону наблюдения в пределах Аксубаевского, Алексеевского, Алькеевского, Апастовского, Арского, Атнинского, Буинского, Верхнеуслонского, Высокогорского, Дрожжановского, Зеленодольского, Кайбицкого, Камско-Устьинского, Лаишевского, Нурлатского, Пестречинского, Рыбно-Слободского, Спасского, Тетюшского, Тюлячинского, Чистопольского районов. Здесь исключение — территории предприятия по убою свиней и переработке продуктов их убоя или убойных пунктов, перерабатывающих цехов, оборудованных для этих целей.

Фото: pxhere.com

В эпизоотических очагах запрещается:

в хозяйствах, где содержат свиней, посещать территорию посторонним лицам, перемещать и перегруппировывать свиней, ввозить или вывозить их. Запрещен убой животных;

в охотничьих угодьях и в среде обитания дикого кабана — заготовка кабана на мясо, изготовление чучел и на иные цели, заготовка кормов подстилочного материала для свиней; охота;

в угрожаемых зонах — вывоз свиней, реализация животных и продуктов их убоя, их вывоз и пересылка, заготовка и все виды охоты;

в зоне наблюдения — ввоз свиней для воспроизводства и откорма, реализация животных и продуктов их убоя, выгульное содержание, убой свиней, охота на дикого кабана.

Главному управлению ветеринарии Кабмина Татарстана поручено разработать и утвердить планы мероприятий по ликвидации очагов африканской чумы свиней и предотвращению распространения возбудителя болезни на территории республики. Контроль за исполнением постановления возложен на Кабмин Татарстана.

В начале августа сообщалось об обнаружении в поселке Приволжский Спасского района очага африканской чумы свиней. Тогда ветеринарные специалисты изъяли и уничтожили все поголовье, а также провели дезинфекцию территории.

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Маргарита Головатенко