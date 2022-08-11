Иракский защитник Али Аднан перешел в «Рубин»

«Рубин» подписал годичный контракт с возможностью продления еще на год с 28-летним иракским защитником Али Аднаном. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Игрок перешел в команду в статусе свободного агента.

Али Аднан Казим родился 19 декабря 1993 года в Багдаде. Выступал за клубы «Удинезе», «Аталанта» (оба — Италия), «Ванкувер» (МЛС), «Ризеспор» (Турция), «Вайле» (Дания), а также клубы из Ирака и национальную сборную Ирака. В составе сборной Ирака сыграл 83 матча, забил 5 голов.

В конце июля «Рубин» подписал контракт на 2 года с 27-летним полузащитником Игорем Горбуновым.



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Татьяна Леухина