Новые правила для уличных артистов Казани: личное присутствие на площадке и предел числа выступающих

Фото: realnoevremya. (архив)

Власти Казани установили предельное количество выступающих артистов на площадках размеров свыше 7 кв.м — не более 20 человек. В первоначальной редакции верхней границы не было — разрешалось участие «более 10 человек».

— Данная площадка предназначена для выступлений с уровнем шума до 60 децибел, — говорится в обновленной редакции порядка координации деятельности уличных музыкантов, художников, артистов и аниматоров на открытых площадках Казани.

Для остальных площадок требования не меняются — на площадках размером до 3 кв.м могут выступать до трех человек, а на площадках размером от 4 до 7 «квадратов» — до 10 человек. Данная площадка предназначена для выступлений с уровнем. На них уровень шума не должен превышать 60 децибел.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Также власти Казани предписали артистам «лично находиться на месте проведения уличного выступления согласно заявлению». Раньше от них требовалось только соблюдать правила безопасности и общественного порядка при организации и проведении выступления, технику безопасности при использовании огней, фейерверков, хлопушек, бенгальских огней, петард и тому подобного и правила благоустройства Казани.



Раньше от уличных артистов требовалось только соблюдать правила безопасности и общественного порядка при организации и проведении выступления, технику безопасности при использовании огней, фейерверков, хлопушек, бенгальских огней, петард и тому подобного и правила благоустройства Казани. Также им необходимо самостоятельно обеспечивать соблюдение авторских и смежных прав на исполняемые произведения в соответствии с российским законодательством.

Уличным музыкантам запрещается использовать звукоусиливающую аппаратуру с силой звука более 60 децибел. В случае возникновения в ходе подготовки или проведения выступления предпосылок к совершению террористических актов, экстремистских проявлений, беспорядков и иных опасных противоправных действий артистам предписано незамедлительно сообщить об этом сотрудникам полиции, оказывать им необходимую помощь и неукоснительно выполнять их указания.

Порядок координации деятельности уличных музыкантов, художников, артистов и аниматоров на открытых площадках Казани утвержден год назад. И только в мае этого года заработала платформа, через которую они должны регистрироваться.



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Татьяна Демина