Уличных артистов Казани обязали лично находиться на забронированном месте выступления

Власти Казани предписали артистам «лично находиться на месте проведения уличного выступления согласно заявлению». Требование внесли в порядок координации деятельности уличных музыкантов, художников, артистов и аниматоров на открытых площадках города.

Раньше от уличных артистов требовалось только соблюдать правила безопасности и общественного порядка при организации и проведении выступления, технику безопасности при использовании огней, фейерверков, хлопушек, бенгальских огней, петард и тому подобного и правила благоустройства Казани. Также им необходимо самостоятельно обеспечивать соблюдение авторских и смежных прав на исполняемые произведения в соответствии с российским законодательством.

Уличным музыкантам запрещается использовать звукоусиливающую аппаратуру с силой звука более 60 децибел. В случае возникновения в ходе подготовки или проведения выступления предпосылок к совершению террористических актов, экстремистских проявлений, беспорядков и иных опасных противоправных действий артистам предписано незамедлительно сообщить об этом сотрудникам полиции, оказывать им необходимую помощь и неукоснительно выполнять их указания.

Фото: Дмитрий Резнов (архив)

Порядок координации деятельности уличных музыкантов, художников, артистов и аниматоров на открытых площадках Казани утвержден год назад. И только в мае этого года заработала платформа, через которую они должны регистрироваться.

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Татьяна Демина