В Казани утвердили регламент предоставления разрешения на вступление в брак несовершеннолетним

Власти Казани утвердили административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на вступление в брак несовершеннолетним, достигшим возраста 16 лет.

Заявители должны предоставить в городскую администрацию по месту регистрации несовершеннолетних документы, удостоверяющие личность, документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, письменное согласие законных представителей подростков, желающих вступить в брак.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Также необходимо представить документы, подтверждающие особые обстоятельства для снижения брачного возраста — справка о наличии беременности, свидетельство о рождении ребенка либо документы, подтверждающие непосредственную угрозу жизни одного из лиц, желающих вступить в брак.

Заявление можно подать через МФЦ, республиканский портал госуслуг, в органы опеки и попечительства.

В 2021 году в Татарстане брак заключили 24 649 пар. Женщины в республике чаще всего заводили семьи в возрасте от 20 до 24 лет (8 237), а мужчины — в возрасте от 25 до 29 лет (7 925).

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Татьяна Леухина