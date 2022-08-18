Исследование: 39% молодых россиян готовы к переезду ради работы

Возможность переезда в другой город России в ближайшие два-три года рассматривают 39% молодых россиян. Чаще всего к релокации готовы специалисты в сфере HR, туризма и страхования. Об этом говорится в исследовании сервиса «Авито работа» и разработчика HRTech-решений TalentTech.

Отмечается, что жители городов-миллионников рассматривают возможность релокации чаще соискателей из малых и средних городов. Переехать в другой регион из миллионников ради работы согласны 36% респондентов. А 65% жителей городов с населением до 250 тыс. человек ответили, что пока не рассматривают для себя релокацию.

Чаще всего о готовности мигрировать заявляли жители Северного Кавказа (40%), Сибири и Дальнего Востока (35%). В городах Южного округа к переезду готовы 34% респондентов, пишет ТАСС.

В июне исследование показало, что почти половина (49%) опрошенных жителей Приволжского федерального округа (ПФО) не планирует менять работу в ближайшее время, 31% хотели бы сделать это в краткосрочной перспективе, еще 20% затруднились ответить.



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Татьяна Леухина