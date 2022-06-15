Исследование: половина жителей ПФО не планирует менять работу в ближайшее время

Фото: Максим Платонов (архив)

Почти половина (49%) опрошенных жителей Приволжского федерального округа (ПФО) не планирует менять работу в ближайшее время, 31% хотели бы сделать это в краткосрочной перспективе, еще 20% затруднились ответить. Таковы результаты исследования сервиса «Авито Работа» и финтех-компании «Деньги Вперед» (есть в распоряжении «Реального времени»).

Реже других о смене профессии в России задумываются врачи и медсестры (24%), инженеры и программисты (23%), и дизайнеры (14%). Чаще всего говорят о желании сменить работу опрашиваемые в возрасте от 25 до 34 лет. Это свойственно грузчикам и разнорабочим (65%), операторам кол-центров (52%), поварам и официантам (45%), охранникам и юристам (по 36%).

Главная причина для тех, кто остается на своем рабочем месте (61%), — наличие интереса к своей профессии. В числе преимуществ респонденты также называют наличие постоянного дохода (39%), достаточный размер дохода (27%), карьерные перспективы (14%), а также потенциальные сложности при переходе на другое место работы в связи с возрастом (24%).

Фото: Максим Платонов

Наибольший интерес к своей работе отмечают психологи (77%), парикмахеры и мастера по маникюру (76%), учителя (73%), врачи и медсестры, полицейские и специалисты в сфере маркетинга и SMM (по 71%).

Основными причинами для смены работы опрошенные жители ПФО назвали маленький доход на текущей работе (48%), отсутствие карьерных перспектив (34%), утрату интереса к профессии (24%), усталость от физического труда (21%) и непрестижность профессии (12%). Недостаточный доход как главную причину смены работы особенно остро отмечают врачи и медсестры (68%), операторы кол-центров (68%) и учителя (63%).

На прошлой неделе исследование «Авито Работы» и GigAnt показало, что 69% опрошенных казанцев планируют увеличить свой ежемесячный доход в ближайшие полгода. В целом по России молодые люди от 18 до 34 лет чаще представителей старшего поколения не готовы мириться с низкими доходами и экономить. Самый популярный способ повысить ежемесячный доход у казанцев — подработка (51%).



Татьяна Леухина