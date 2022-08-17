Роспотребнадзор Татарстана выдал школам более 350 предписаний до 1 сентября

Управление Роспотребнадзора по Татарстану выдало к новому 2022/2023 учебному году 354 предписания до 1 сентября, направленных на улучшение состояния школьных систем. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.



Предписания направлены на улучшение систем водоснабжения, отопления, освещения, материально-технической базы пищеблоков, медицинских кабинетов и спортивных залов, приобретение новой ученической мебели и тому подобного.

По состоянию на 15 августа выполнено 337 предписаний. На контроле остаются 17.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане 1 сентября начнут обучение в школах 55 299 первоклассников, согласно прогнозным данным Минобрнауки региона. Всего обучение в 2022/2023 учебном году начнут 490 829 учащихся.

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Маргарита Головатенко