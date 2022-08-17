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За сутки в Татарстане выявили 97 случаев COVID-19

11:31, 17.08.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
За сутки в Татарстане выявили 97 случаев COVID-19
Фото: Максим Платонов

За минувшие сутки в Татарстане коронавирус выявили у 97 человек. Всего на 17 августа зарегистрировано 155 083 случая заражения COVID-19.

Госпитализировали за сутки 66 заболевших коронавирусом татарстанцев. Вылечились еще четыре человека, всего — 150 577.

Новых случаев смерти от коронавируса в Татарстане за сутки не зарегистрировано. Всего в республике от COVID-19 умерли 1 998 человек.

Фото: Максим Платонов

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 17 августа читайте в подборке интернет-газеты.

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Татьяна Демина
Общество Татарстан

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