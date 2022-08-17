В Нижнекамском районе Татарстана повысят тарифы на питьевую воду

Для нижнекамского МКП «Водоканал», который занимается холодным водоснабжением и водоотведением, изменят тарифы — они повысятся. Пока решение не принято, оно находится на стадии проекта постановления Госкомитета Татарстана по тарифам, выяснило «Реальное время».

Изначально установленный на первое полугодие 2023 года тариф для населения на питьевую воду в Нижнекамском районе в размере 49,26 рубля за кубометр оставят без изменений, а уже на вторую половину его повысят с 49,48 до 52,16 руб./куб.м.



Тарифы на питьевую воду на январь — июнь 2024 года повышается с 49,48 также до 52,16 руб./куб.м. Во втором полугодии 2024-го тариф остается почти без изменений — он увеличится с 52,12 до 52,26 руб./куб.м.

Повысить для населения планируют и тарифы на водоотведения: с 33,99 руб./куб.м до 34,46 руб./куб.м в первом полугодии следующего года и до 36,52 руб./куб.м — во второй половине 2023 года. Также в планах увеличить тарифы и на 2024 год: с 33,99 руб./куб.м до 36,52 в первой половине и с 35,97 до 36,56 руб./куб.м во второй.

Напомним, в Татарстане с 1 июля выросли тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Как рассказывал председатель Государственного комитета республики по тарифам Александр Груничев, в некоторых муниципалитетах, в том числе в Нижнекамске, индекс роста платы граждан за жилищно-коммунальные услуги в среднем составит 9,2%.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина