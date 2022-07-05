В 24 городах Татарстана плата за ЖКУ выросла в среднем на 9,2% — список
В некоторых муниципальных образованиях Татарстана индекс роста платы граждан за жилищно-коммунальные услуги в среднем составит 9,2%. Это 24 города, 17 поселков городского типа и 17 сельских поселений, рассказал председатель Государственного комитета республики по тарифам Александр Груничев.
Так, в среднем на 9,2% вырастет плата за ЖКУ для жителей Апастово. Это связано со строительством биологических очистных сооружений. При этом амортизация в тарифах не учитывается, учитываются только затраты на эксплуатацию, отметили в Госкомитете Татарстана по тарифам.
Остальные города, в которых с 1 июля индекс роста платы граждан за жилищно-коммунальные услуги вырос на 9,2%:
- Агрыз
- Азнакаево
- Альметьевск
- Арск
- Бавлы
- Болгар
- Бугульма
- Буинск
- Елабуга
- Заинск
- Зеленодольск
- Иннополис
- Казань
- Кукмор
- Лаишево
- Лениногорск
- Мамадыш
- Менделеевск
- Мензелинск
- Набережные Челны
- Нижнекамск
- Нурлат
- Тетюши
- Чистополь
Среди поселков городского типа Аксубаево, Актюбинский, Алексеевское, Балтаси, Богатые Сабы, Васильево, Джалиль, Камские Поляны, Карабаш, Камское Устье, Куйбышевский Затон, Тенишево, Нижние Вязовые, Нижняя Мактама, Рыбная Слобода, а также Уруссу.
Сельские поседения, в которых индекс роста платы граждан в среднем составит 9,2%: Красноборское, Базарно-Матакское, Новошешминское, Кощаковское, Пестречинское, Афанасовское, Красноключинское, Абсалямовское, Дым-Тамакское, Набережно-Морквашское, Ленино-Кокушкинское, Кулаевское, Высокогорское, Бетькинское, Круглопольское, Октябрьское и Осиновское.
Напомним, тарифы на ЖКУ повысились с 1 июля. Рост платы за коммунальные услуги не превысит 6,2%. Много это или мало — в подсчетах «Реального времени».
«Реальное время» разбиралось, на сколько вырастут тарифы в Казани. Заместитель председателя Межотраслевого совета потребителей при президенте РТ Тимур Халиков объяснял, что тарифная нагрузка на потребителей республики выросла из-за давления инвестиционных программ региональных монополистов на 20,4 млрд рублей.
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