В 24 городах Татарстана плата за ЖКУ выросла в среднем на 9,2% — список

Фото: скриншот трансляции

В некоторых муниципальных образованиях Татарстана индекс роста платы граждан за жилищно-коммунальные услуги в среднем составит 9,2%. Это 24 города, 17 поселков городского типа и 17 сельских поселений, рассказал председатель Государственного комитета республики по тарифам Александр Груничев.

Так, в среднем на 9,2% вырастет плата за ЖКУ для жителей Апастово. Это связано со строительством биологических очистных сооружений. При этом амортизация в тарифах не учитывается, учитываются только затраты на эксплуатацию, отметили в Госкомитете Татарстана по тарифам.

Фото: kt.tatarstan.ru

Остальные города, в которых с 1 июля индекс роста платы граждан за жилищно-коммунальные услуги вырос на 9,2%:

Агрыз

Азнакаево

Альметьевск

Арск

Бавлы

Болгар

Бугульма

Буинск

Елабуга

Заинск

Зеленодольск

Иннополис

Казань

Кукмор

Лаишево

Лениногорск

Мамадыш

Менделеевск

Мензелинск

Набережные Челны

Нижнекамск

Нурлат

Тетюши

Чистополь

Среди поселков городского типа Аксубаево, Актюбинский, Алексеевское, Балтаси, Богатые Сабы, Васильево, Джалиль, Камские Поляны, Карабаш, Камское Устье, Куйбышевский Затон, Тенишево, Нижние Вязовые, Нижняя Мактама, Рыбная Слобода, а также Уруссу.

Сельские поседения, в которых индекс роста платы граждан в среднем составит 9,2%: Красноборское, Базарно-Матакское, Новошешминское, Кощаковское, Пестречинское, Афанасовское, Красноключинское, Абсалямовское, Дым-Тамакское, Набережно-Морквашское, Ленино-Кокушкинское, Кулаевское, Высокогорское, Бетькинское, Круглопольское, Октябрьское и Осиновское.

Напомним, тарифы на ЖКУ повысились с 1 июля. Рост платы за коммунальные услуги не превысит 6,2%. Много это или мало — в подсчетах «Реального времени».

«Реальное время» разбиралось, на сколько вырастут тарифы в Казани. Заместитель председателя Межотраслевого совета потребителей при президенте РТ Тимур Халиков объяснял, что тарифная нагрузка на потребителей республики выросла из-за давления инвестиционных программ региональных монополистов на 20,4 млрд рублей.

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Татьяна Демина