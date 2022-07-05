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В 24 городах Татарстана плата за ЖКУ выросла в среднем на 9,2% — список

10:34, 05.07.2022
В 24 городах Татарстана плата за ЖКУ выросла в среднем на 9,2% — список
Фото: скриншот трансляции

В некоторых муниципальных образованиях Татарстана индекс роста платы граждан за жилищно-коммунальные услуги в среднем составит 9,2%. Это 24 города, 17 поселков городского типа и 17 сельских поселений, рассказал председатель Государственного комитета республики по тарифам Александр Груничев.

Так, в среднем на 9,2% вырастет плата за ЖКУ для жителей Апастово. Это связано со строительством биологических очистных сооружений. При этом амортизация в тарифах не учитывается, учитываются только затраты на эксплуатацию, отметили в Госкомитете Татарстана по тарифам.

Фото: kt.tatarstan.ru

Остальные города, в которых с 1 июля индекс роста платы граждан за жилищно-коммунальные услуги вырос на 9,2%:

  • Агрыз
  • Азнакаево
  • Альметьевск
  • Арск
  • Бавлы
  • Болгар
  • Бугульма
  • Буинск
  • Елабуга
  • Заинск
  • Зеленодольск
  • Иннополис
  • Казань
  • Кукмор
  • Лаишево
  • Лениногорск
  • Мамадыш
  • Менделеевск
  • Мензелинск
  • Набережные Челны
  • Нижнекамск
  • Нурлат
  • Тетюши
  • Чистополь

Среди поселков городского типа Аксубаево, Актюбинский, Алексеевское, Балтаси, Богатые Сабы, Васильево, Джалиль, Камские Поляны, Карабаш, Камское Устье, Куйбышевский Затон, Тенишево, Нижние Вязовые, Нижняя Мактама, Рыбная Слобода, а также Уруссу.

Сельские поседения, в которых индекс роста платы граждан в среднем составит 9,2%: Красноборское, Базарно-Матакское, Новошешминское, Кощаковское, Пестречинское, Афанасовское, Красноключинское, Абсалямовское, Дым-Тамакское, Набережно-Морквашское, Ленино-Кокушкинское, Кулаевское, Высокогорское, Бетькинское, Круглопольское, Октябрьское и Осиновское.

Напомним, тарифы на ЖКУ повысились с 1 июля. Рост платы за коммунальные услуги не превысит 6,2%. Много это или мало — в подсчетах «Реального времени».

«Реальное время» разбиралось, на сколько вырастут тарифы в Казани. Заместитель председателя Межотраслевого совета потребителей при президенте РТ Тимур Халиков объяснял, что тарифная нагрузка на потребителей республики выросла из-за давления инвестиционных программ региональных монополистов на 20,4 млрд рублей.

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Татьяна Демина
Общество Татарстан

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