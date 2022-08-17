«ТНХИ-Х» планирует создать в Татарстане центр компетенций по высокотехнологичным разработкам в энергетике

Как стало известно «Реальному времени», «Татнефтехиминвест-холдинг» планирует создать в Татарстане центр компетенций по высокотехнологичным разработкам в области энергетике. Делается это в рамках программы развития энергетической отрасли республики. Обсудят проект на заседании совета директоров, которое намечено на 22 августа.

В повестке заседания намечено обсуждение и ряда других вопросов. Среди них импортозамещение для нефтехимической отрасли, решение задач поиска новых рецептур и оптимизация технологий производства в нефтехимической отрасли с помощью искусственного интеллекта.

Фото: magazine.sibur.ru

Также будут подняты вопросы производства автокомпонентов и резинотехнических изделий, применяемых в конструкции автомобилей КАМАЗ.

Напомним, 26 июня президент Татарстана Рустам Минниханов снова был переизбран председателем совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» на заседании компании. Ровно через месяц в компании подвели итоги деятельности предприятий нефтегазохимической отрасли республики за первое полугодие 2022 года.



В апреле этого года стало известно, что энергетическое предприятие ТГК-16 станет центром компетенций энергетики для всех предприятий СИБУРа.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Артем Гафаров