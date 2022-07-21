На заседании ТНХИ-Х подведут итоги деятельности предприятий нефтегазохимического комплекса Татарстана

На заседании совета директоров АО «Татнефтехиминвест-холдинг» подведут итоги деятельности предприятий нефтегазохимического комплекса Татарстана за первое полугодие 2022 года, заседание состоится 26 июля, сказано на сайте центра раскрытия правовой информации.



Совет директоров обсудит такие вопросы, как организация среднетоннажного производства полупродуктов для импортозамещения, перспективные углеродные наноматериалы. Будет обсуждаться разработка новых катализаторов для нефтехимических предприятий и проект производства биополимера ксантановая камедь, а еще развитие рынка контейнерных перевозок в республике.

Совет директоров также поднимет вопрос обнаружения и предотвращения угроз в инфраструктуре (Managed XDR).

26 июня президент Татарстана Рустам Минниханов снова был переизбран председателем совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» на заседании компании.

По итогам годового собрания акционеров в июне совет директоров АО «Татнефтехиминвест-холдинг» принял решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям по итогам прошедшего финансового года.



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Маргарита Головатенко