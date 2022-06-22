Минниханова переизбрали главой совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга»

Президент Татарстана Рустам Минниханов снова переизбран председателем совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» на заседании компании, прошедшем сегодня. Об этом сообщает его пресс-служба.

Гендиректором холдинга остался Рафинат Яруллин. Также в совет компании избраны премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, министр экономики республики Мидхат Шагиахметов, генеральный директор «Татнефти» Наиль Маганов, гендиректор особой экономической зоны (ОЭЗ) «Алабуга» Тимур Шагивалеев и другие.

Фото: tatarstan.ru

Сегодня на заседании совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» Минниханов также рассказал, что Татарстанский нефтегазохимический форум — 2022 обойдется в 30 миллионов рублей. Он пройдет в Казани с 31 августа по 3 сентября. Основными зарубежными гостями станут нефтегазохимические предприятия Турции, Китая и из среднеазиатских государств.



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Дарья Акимова