Заявка Aurus победила в конкурсе на право заключения СПИК по производству гибридных авто

Фото: Максим Платонов

Компания Aurus победила в конкурсе на заключение специального инвестиционного контракта (СПИК) по выпуску гибридных автомобилей, заявку поддержал Минпромторг России, сообщает ТАСС.



— Это будет первый специнвестконтракт, параметрами которого предусмотрен выпуск автомобилей с гибридной силовой установкой, — сказал первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков.

Рассчитывается, что инвестиции в проект превысят 4,7 млрд рублей, а на выходе будут получены более 7,5 тыс. автомобилей.

Фото: Максим Платонов

В Татарстане производственная площадка Aurus в особой экономической зоне «Алабуга» готовится к серийному производству внедорожников Komendant. Завод в Елабуге работает в штатном режиме, на производстве уже запущены подготовительные работы, необходимые для предстоящего серийного выпуска автомобилей Komendant.



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Маргарита Головатенко