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В домах Кировского района Казани из-за аварии отключили холодную воду

15:40, 16.08.2022
В домах Кировского района Казани из-за аварии отключили холодную воду
Фото: realnoevremya.ru

В Кировском районе Казани из-за аварии на сетях отключили холодную воду, сообщили в администрации Кировского и Московского районов города.

До окончания ремонтных работ воды не будет по адресам:

  • ул. Бирюзовая 7, 9, 11, 15, 22, 24, 13, 17, 31, 33, 37;
  • ул. Железнодорожников, 1, 2, 9, 15;
  • ул. Колымская, 2, 4, 8, 12, 23, 25;
  • ул. Молодогвардейская, 20;
  • ул. Окраинная, 6, 8, 9, 2, 5, 4;
  • ул. Революционная, 27, 29.

Вчера в Московском районе Казани ряд домов остался без воды из-за аварии на сетях МУП «Водоканал». Без воды остались дома по адресам: ул. Восстания, 50, 54; ул. Гагарина, 107; ул. Декабристов, 189, 191, 193.

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Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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