В домах Кировского района Казани из-за аварии отключили холодную воду
В Кировском районе Казани из-за аварии на сетях отключили холодную воду, сообщили в администрации Кировского и Московского районов города.
До окончания ремонтных работ воды не будет по адресам:
- ул. Бирюзовая 7, 9, 11, 15, 22, 24, 13, 17, 31, 33, 37;
- ул. Железнодорожников, 1, 2, 9, 15;
- ул. Колымская, 2, 4, 8, 12, 23, 25;
- ул. Молодогвардейская, 20;
- ул. Окраинная, 6, 8, 9, 2, 5, 4;
- ул. Революционная, 27, 29.
Вчера в Московском районе Казани ряд домов остался без воды из-за аварии на сетях МУП «Водоканал». Без воды остались дома по адресам: ул. Восстания, 50, 54; ул. Гагарина, 107; ул. Декабристов, 189, 191, 193.
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