В Московском районе Казани ряд домов остался без воды из-за аварии на сетях

В Московском районе Казани ряд домов остался без воды из-за аварии на сетях МУП «Водоканал». Об этом сообщается в telegram-канале администрации Кировского и Московского районов.

Без воды остались дома по адресам: ул.Восстания, 50, 54; ул. Гагарина, 107; ул. Декабристов, 189, 191, 193.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сегодня в Казани на улице Зинина, 11 произошла авария — это уже второй раз за последние четыре дня. В связи с аварией вновь произошло отключение воды в некоторых зданиях, в частности на улице Академической, 2.



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Татьяна Леухина