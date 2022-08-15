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В Московском районе Казани ряд домов остался без воды из-за аварии на сетях

16:59, 15.08.2022
В Московском районе Казани ряд домов остался без воды из-за аварии на сетях
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Московском районе Казани ряд домов остался без воды из-за аварии на сетях МУП «Водоканал». Об этом сообщается в telegram-канале администрации Кировского и Московского районов.

Без воды остались дома по адресам: ул.Восстания, 50, 54; ул. Гагарина, 107; ул. Декабристов, 189, 191, 193.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сегодня в Казани на улице Зинина, 11 произошла авария — это уже второй раз за последние четыре дня. В связи с аварией вновь произошло отключение воды в некоторых зданиях, в частности на улице Академической, 2.

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Татьяна Леухина
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