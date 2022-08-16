Экс-главу ФНЛ Александра Алаева избрали президентом РПЛ

Александр Алаев единогласно избран президентом Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам голосования общего собрания лиги. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Алаев исполнял обязанности президента лиги с 27 июня. Он был единственным кандидатом на выборах. Алаева избрали на пять лет.



Фото: pxhere.com

С 2012 года он работал в РФС, где занимал должности исполнительного и генерального директора, исполнял обязанности президента, а с 2019-го был генеральным секретарем. С февраля 2021-го по июль 2022-го Алаев возглавлял Футбольную национальную лигу (ФНЛ) в роли президента.

В конце июня РФС одобрил возвращение Футбольной национальной лиге исторического названия. ФНЛ будет называться Первой лигой начиная с сезона-2022/23.



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Татьяна Леухина