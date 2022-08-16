В Татарстане утвердили план мероприятий, посвященных Международному десятилетию языков коренных народов

Фото: Максим Платонов (архив)

Кабмин Татарстана утвердил республиканский план основных мероприятий, посвященных проведению в 2022—2032 годах Международного десятилетия языков коренных народов. Их насчитывается 68.

Мероприятия поделены на блоки: по совершенствованию государственного управления и взаимодействию с институтами гражданского общества; в сфере образования и подготовки педагогических кадров; в сфере науки; в сфере цифровизации и культуры, а также информационное освещение проведения в Татарстане Международного десятилетия языков коренных народов.

Так, например, в рамках совершенствования государственного управления и взаимодействия с институтами гражданского общества в Татарстане займутся на постоянной основе разработкой нормативно-правовых актов и программных документов, мониторингом развития, сохранения и функционирования в системе образования языков народов, проживающих в республике, и так далее.

В сфере образования и подготовки педагогических кадров запланированы международная научно-практическая конференция учащихся, студентов и аспирантов «Тюркская лингвокультурология: проблемы и перспективы», создание научно-методических материалов по родному языку, литературном чтению на нем и тому подобное.

Фото: Максим Платонов

Также утвержден оргкомитет по проведению мероприятий, посвященных Международному десятилетию языков коренных народов. Его возглавил вице-премьер Василь Шайхразиев. Его заместителями назначены министр культуры республики Ирада Аюпова и глава Минобрнауки Ильсур Хадиуллин.

В мае «Реальное время» писало, что в Татарстане появится комиссия при президенте республики по русскому языку. Ее цель — выработка мер по содействию реализации государственной политики в области функционирования русского языка.

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Татьяна Демина