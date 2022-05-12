В Татарстане создадут комиссию при президенте по русскому языку

Фото: Олег Тихонов (архив)

В Татарстане появится комиссия при президенте республики по русскому языку. Проект указа уже подготовлен, он проходит антикоррупционную экспертизу.

Цель новой комиссии — выработка мер по содействию реализации государственной политики в области функционирования русского языка. Одна из ее задач — обеспечение подготовки мер по использованию русского во взаимосвязи с другими языками, развитию билингвального и полилингвального образования.

Комиссия при президенте Татарстана по русскому языку также должна определить актуальные вопросы, связанные с функционированием русского языка, и выработать возможные подходы к их решению. На нее же возлагается изучение и обобщение лучших практик, методик и технологий изучения русского языка, повышения культуры речи, определение мер по их распространению и содействие популяризации знаний о русском языке.

Фото: Максим Платонов

Председатель комиссии при президенте Татарстана по русскому языку — премьер-министр республики Алексей Песошин. Его заместители — вице-премьер Лейла Фазлеева, заместитель председателя Государственного совета РТ Юрий Камалтынов (по согласованию) и председатель правления региональной общественной организации «Русское национально-культурное объединение РТ», директор гимназии №93 Советского района Казани Ирина Александровская (по согласованию).

В состав комиссии также войдет министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин. По согласованию в нее включены заведующий кафедрой иностранных языков в сфере международных отношений Высшей школы иностранных языков и перевода Института международных отношений КФУ, член Чеховской комиссии Совета по истории мировой культуры Российской академии наук Лия Бушканец,



Вместе с этим комиссию при президенте Татарстана по вопросам сохранения и развития татарского языка преобразуют. Проект соответствующего указа уже подготовлен. После преобразования она будет называться комиссией при президенте Татарстана по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в республике.

Фото: Максим Платонов

Цель комиссии, согласно документу, выработка мер по обеспечению сохранения и развития татарского языка как государственного языка РТ и родных языков представителей народов, проживающих в регионе, включая татарский. Она должна определять актуальные задачи в этом направлении и возможные подходы к их решению.

Напомним, что комиссию при президенте Татарстана по вопросам сохранения и развития татарского языка создали в июле 2020 года как постоянно действующий консультативный орган. В качестве ее задач указывалось изучение и распространение лучших методик преподавания татарского, определение проблемных вопросов сохранения татарского языка и выработка подходов к их разрешению, содействие популяризации знаний о татарском языке, развитие полилингвального образования, развитие речевой культуры и литературного татарского языка, совершенствование издательской деятельности на татарском и прочие.

Напомним, что 2021-й в Татарстане был Годом родных языков и народного единства. В честь этого «Реальное время» подготовило спецпроект — цикл интервью с современными публичными людьми разных профессий и возрастов на тему принятия родного языка, его внедрения в профессиональную деятельность и важной роли в личностном формировании.



Татьяна Демина