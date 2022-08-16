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В субботу в Казани изменится схема движения нескольких автобусов из-за соревнований по триатлону

12:17, 16.08.2022 3
В субботу в Казани изменится схема движения нескольких автобусов из-за соревнований по триатлону
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани 20 августа изменится схема движения автобусов по некоторым маршрутам. Это связано с проведением Всероссийских соревнований «Казанский триатлон — 2022».

С 12.00 до 17.00 маршруты поменяются следующим образом:

  • из схемы движения автобусов №28а, 43, 54, следующих от моста «Миллениум» по ул. Ф. Амирхана, исключат остановки «Ул. Героя РФ Алексея Козина», «Ул. С. Хакима», «Ул. Чистопольская»;
  • из схемы движения автобусов №28, 43, 54, следующих в направлении моста «Миллениум» по улице Ф. Амирхана, будут исключены остановки «Ул. С. Хакима» и «Ул. Чистопольская»;
  • из схемы движения автобусов №74, 75, следующих по ул. Чистопольской в направлении Дворца водных видов спорта, будет исключена остановка «ДВВС», сообщается на сайте мэрии Казани.
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В субботу в столице Татарстана изменится схема проезда транспортных средств. Движение ограничат с 12 дня до 17 вечера по ряду улиц.

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Татьяна Леухина
ОбществоИнфраструктураБизнесТранспорт Татарстан

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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 13:06
    вот триатлон а потом денег мало на замену труб водопроводных.
    зачем нам за наши деньги создавать неудобства?? зачем в городе с аварийным водопроводом тратить деньги на чепуху?? спорт это чушь!!у нас власти должны ,обязаны прекратить изображать спорткомитет или быть аниматорами и заняться канализацией! водопроводом все деньги инженерам сетям! а все эти спорты дела молодежи забыть! НУ когда в ы делом начнете заниматься !! за наши деньги вы чепухой занимаетесь!
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  • Анонимно 16:09
    При чем здесь триатлон и замена труб? Почему спорт это чушь? Какой-то ненормально-радикальный комментарий. Если вы думаете, что это спортсмены забирают у вас трубы с водоканала, то это смешно) Помимо властей города, которые предоставляют площадку для соревнований, финансированием занимаются другие площадки (магазины, спортивные клубы, секции и т.д.). Спасибо, что предупредили о закрытии дорог) Желаю всем участникам побед и достижений! Спорт - это жизнь! Занимайтесь спортом)
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    Анонимно 18:57
    ТРиатлон чушь! спорт тоже любые занятия физкультурой за счет бюджета ЭТОЧУШЬ! НЕТ НСЕМЕШНо ваши извините балбесы соревнуются на МОИ ДЕНЬГИ НА МОИ НАЛОГИ! несмешно! спорт ЭТО ВАШЕ ЛИЧНОЕ ДЕЛО вот на свои соревнуйтесь ВЛЕСУ! ГОРОД УЛИЦЫ ГОРОДА НГЕ ДЛЯ СПОРПАТ!! на свои в лесах бегайте! вон из города ПОЧЕУМ Власти деньги городские на спорт тратят?А ?? ВЛАСТИ ОБЯЗАНЫ ТРАТИТЬ ДЕНЬГИ НА ИНЖЕНЕРОНЫЕ СЕТИ!

    и аджа спорт кздоровью и жизни отношения неимеет он разуршает здоровье исокращает жизньт особенно такой как триатлон Непутайте физическую культуру и спорт.
    спорт в казани на бюджетные деньги ПОД ПОЛНЫЙ ЗАПРЕТ!!


    триатлон н а наши деньги на водопровод денег нет
    а на спорт есть ну что за чушь? ОТМЕНЯТЬ! деньги вернуть!
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