В субботу в Казани изменится схема движения нескольких автобусов из-за соревнований по триатлону
В Казани 20 августа изменится схема движения автобусов по некоторым маршрутам. Это связано с проведением Всероссийских соревнований «Казанский триатлон — 2022».
С 12.00 до 17.00 маршруты поменяются следующим образом:
- из схемы движения автобусов №28а, 43, 54, следующих от моста «Миллениум» по ул. Ф. Амирхана, исключат остановки «Ул. Героя РФ Алексея Козина», «Ул. С. Хакима», «Ул. Чистопольская»;
- из схемы движения автобусов №28, 43, 54, следующих в направлении моста «Миллениум» по улице Ф. Амирхана, будут исключены остановки «Ул. С. Хакима» и «Ул. Чистопольская»;
- из схемы движения автобусов №74, 75, следующих по ул. Чистопольской в направлении Дворца водных видов спорта, будет исключена остановка «ДВВС», сообщается на сайте мэрии Казани.
В субботу в столице Татарстана изменится схема проезда транспортных средств. Движение ограничат с 12 дня до 17 вечера по ряду улиц.
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комментарии
зачем нам за наши деньги создавать неудобства?? зачем в городе с аварийным водопроводом тратить деньги на чепуху?? спорт это чушь!!у нас власти должны ,обязаны прекратить изображать спорткомитет или быть аниматорами и заняться канализацией! водопроводом все деньги инженерам сетям! а все эти спорты дела молодежи забыть! НУ когда в ы делом начнете заниматься !! за наши деньги вы чепухой занимаетесь!
и аджа спорт кздоровью и жизни отношения неимеет он разуршает здоровье исокращает жизньт особенно такой как триатлон Непутайте физическую культуру и спорт.
спорт в казани на бюджетные деньги ПОД ПОЛНЫЙ ЗАПРЕТ!!
триатлон н а наши деньги на водопровод денег нет
а на спорт есть ну что за чушь? ОТМЕНЯТЬ! деньги вернуть!